Staffel 3Folge 144vom 06.10.2024
Attacke am SeeJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 144: Attacke am See
44 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12
Nichtschwimmerin Angela Kramer treibt bewusstlos im See. Ihr Freund Martin kann sie in letzter Sekunde retten, doch Zweifel kommen auf. War es gar kein Badeunfall, sondern versuchter Totschlag? Der 32-Jährige verdächtigt den brutalen Ex-Mann seiner Freundin und schaltet Rechtsanwalt Alexander Stephens ein. Dieser kann in letzter Sekunde verhindern, dass Angela endgültig aus dem Weg geschafft wird. Doch wer will die junge Frau töten - und warum?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick