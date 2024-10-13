Staffel 3Folge 146vom 13.10.2024
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 146: Wahre Liebe
45 Min.Folge vom 13.10.2024Ab 12
Die Escort-Dame Jamilia Wickert tut alles um sich und ihren schwerbehinderten Sohn Eric durchs Leben zu bringen. Als dann einer ihrer Stammkunden erschossen in seiner Villa aufgefunden wird, gerät die alleinerziehende Mutter unter Mordverdacht. Um die Unschuld seiner Mandantin zu beweisen, ermittelt der Anwalt in alle Richtungen und stößt auf eine Spur, die in ein gefährliches Milieu führt, das viele Fragen aufwirft.
