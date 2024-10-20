Staffel 3Folge 148vom 20.10.2024
Betrogenen BetrügerJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 148: Betrogenen Betrüger
44 Min.Folge vom 20.10.2024Ab 12
Zwei maskierte Männer bedrohen nachts Robert Henning und seine Familie und fordern 230.000 Euro. Aber so viel Geld hat der verzweifelte Unternehmensberater nicht. Dennoch weigert er sich, die Polizei einzuschalten und bringt seine Familie damit in Lebensgefahr. Was verschweigt der Familienvater? Isabella Schulien gibt alles, um eine Katastrophe zu verhindern.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick