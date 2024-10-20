Zum Inhalt springenBarrierefrei
Betrogenen Betrüger

Folge 148: Betrogenen Betrüger

44 Min.Folge vom 20.10.2024Ab 12

Zwei maskierte Männer bedrohen nachts Robert Henning und seine Familie und fordern 230.000 Euro. Aber so viel Geld hat der verzweifelte Unternehmensberater nicht. Dennoch weigert er sich, die Polizei einzuschalten und bringt seine Familie damit in Lebensgefahr. Was verschweigt der Familienvater? Isabella Schulien gibt alles, um eine Katastrophe zu verhindern.

