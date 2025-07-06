Staffel 4Folge 80vom 06.07.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 80: Aus der Traum
Folge vom 06.07.2025
Von der Hochzeit in die Psychatrie - Alina Dohm verschwindet während der Brautentführung tatsächlich spurlos. Für ihre Familie steht schnell fest, dass ihr eifersüchtiger Ex-Freund Kai dahinter steckt. Der beteuert gegenüber Isabella Schulien aber seine Unschuld. Auf der Suche nach der Wahrheit findet die Anwältin genug Beweise dafür, dass gleiche mehrere Personen vom Verschwinden der Braut profitieren würden.
