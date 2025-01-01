Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ticket nach Deutschland

Ticket nach DeutschlandJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 22: Ticket nach Deutschland

44 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12

Zwei illegale Flüchtlinge werden nachts im Gartenhaus von Manfred Klempau aufgegriffen. Sofort gerät der Fernfahrer unter Verdacht, die beiden Senegalesen ins Land geschmuggelt zu haben. Manfred Klempau beteuert seine Unschuld - doch dann werden bei der Durchsuchung seines LKWs Hinweise auf Menschenhandel gefunden. Christian Vorländer ahnt, dass hier etwas nicht stimmen kann und stößt bei seinen Nachforschungen auf die Spur eines skrupellosen Schleuserrings.

