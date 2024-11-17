Staffel 4Folge 5vom 17.11.2024
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 5: Game Over
44 Min.Folge vom 17.11.2024Ab 12
Vom Computerspiel zur bitteren Realität: Melanie Koller wird verschleppt und gefangen gehalten. In ihrem Verlies muss sie, wie in einem Computerspiel, verschiedene Aufgaben bewältigen, sonst droht ihr der Tod. Wer steckt hinter Melanies Martyrium? Ist es ein Straftäter, der der engagierten Rechtsreferendarin die Schuld an seiner Verurteilung gibt? Alexander Hold will die junge Frau retten, doch die Zeit rennt.
