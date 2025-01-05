Staffel 4Folge 15vom 05.01.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 15: Die Liebe und das liebe Geld
45 Min.Ab 12
Die 75-jährige Renate Volkmann genießt ihren Lebensabend in einem Altenheim so sehr, dass sie mit dem deutlich jüngeren Altenpfleger Kevin eine leidenschaftliche Affäre eingeht. Doch dann wird der 29-Jährige vergiftet in ihrer Wohnung gefunden und die rüstige alte Dame steht unter Tatverdacht. Ihre Enkelin ruft Christian Vorländer zur Hilfe. Doch der Sumpf aus Drogen, Spielsucht und verletzter Eitelkeit macht es dem Rechtsanwalt fast unmöglich die Wahrheit herauszufinden.
