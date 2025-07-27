Staffel 4Folge 84vom 27.07.2025
Folge 84: Scheidung eines Kindes
45 Min.Folge vom 27.07.2025Ab 12
So einen Fall hatte Richter Alexander Hold noch nie. Die 14-jährige Lisa Kreissler will sich von ihren Eltern scheiden lassen. Das Mädchen geht lieber ins Heim als noch länger in ihrem Elternhaus zu leben, denn dort wird sie unterdrückt und misshandelt. Bei Alexander Hold läuten sofort die Alarmglocken und er macht sich selbst einen Eindruck von den Familienverhältnissen. Dabei stößt er auf ein unglaubliches Geheimnis.
