In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 35: Ja zum Leben
49 Min.Ab 12
Der Physiotherapeut des Klinikums Uli Freidank erleidet bei der Arbeit einen schweren Zusammenbruch. Elias Bähr ist glücklicherweise in der Nähe und veranlasst bei seinem Oberarzt Dr. Moreau eine Not-OP. Klinikdirektor Wolfgang Berger wird unterdessen von heftigen Kopfschmerzen geplagt. Dr. Ruhland und ihre Kollegin Prof. Patzelt sind skeptisch und versuchen, den Chef zu einer Untersuchung zu bewegen.
