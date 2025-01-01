Oliver - In den Fängen einer SekteJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 25: Oliver - In den Fängen einer Sekte
44 Min.Ab 12
Olivers (37) Frau Bea ist nur noch gestresst von der Arbeit. Deswegen vermittelt er sie an den Life-Coach James. Bea verändert sich sehr zu ihrem Nachteil und will sich plötzlich scheiden lassen. Als dann auch noch eine Frau aus dem Umfeld von James spurlos verschwindet, findet Oliver beunruhigende Dinge über James heraus.
