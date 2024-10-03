Zum Inhalt springenBarrierefrei
Inside Der Herr der Ringe

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 03.10.2024
Folge 3: Das Risiko zahlt sich aus

43 Min.Folge vom 03.10.2024Ab 12

Peter Jackson und sein Team versuchen, die internationalen Vertriebsrechte für das Mammut-Projekt "Der Herr der Ringe" zu verkaufen. Zu diesem Zweck drehen sie einen exklusiven Trailer, der im Mai 2001 bei den Filmfestspielen in Cannes gezeigt wird. Nach der Veranstaltung in Frankreich bleiben nur noch sechs Monate Zeit, um den ersten Teil rechtzeitig zum Kinostart im Dezember fertigzustellen ...

