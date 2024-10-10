Zum Inhalt springenBarrierefrei
Inside Der Herr der Ringe

Ein Happy End für Neuseeland

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 6vom 10.10.2024
42 Min.Folge vom 10.10.2024Ab 12

Das Projekt "Der Hobbit" steht unter keinem guten Stern. Um möglichst viel Geld herauszuschlagen, sollen plötzlich drei Filme aus der schmalen Buchvorlage gemacht werden. Der Druck auf alle Beteiligten wächst immer mehr und es kommt zu gesundheitlichen, logistischen und zeitlichen Problemen.

ProSieben MAXX
