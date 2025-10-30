Inside Der Herr der Ringe
Folge 5: Neuanfang wider Willen
43 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
Peter Jacksons Trilogie ist weltweit ein absoluter Erfolg und spielt allein an den Kinokassen fast drei Milliarden Dollar ein. Doch New Line Cinema behauptet, kaum etwas an dem Projekt verdient zu haben. Zahlreiche Klagen und Gerichtskosten bringen das Studio in Bedrängnis. Die Verfilmung von "Der Hobbit" soll die Rettung sein, doch Jackson möchte nicht selbst Regie führen ...
