Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inside GSG 9

Das Auswahlverfahren

GalileoStaffel 1Folge 1
Das Auswahlverfahren

Das AuswahlverfahrenJetzt kostenlos streamen

Inside GSG 9

Folge 1: Das Auswahlverfahren

30 Min.Ab 12

Für 51 junge Polizisten beginnt der entscheidende Schritt ihrer Laufbahn: das einwöchige Auswahlverfahren der GSG 9 in Sankt Augustin. Sport, Schießen und Theorie verlangen ihnen alles ab - und nur rund ein Zehntel wird es schaffen. Die Eliteeinheit der Bundespolizei kommt bei Terror, Entführungen und schwerer Kriminalität zum Einsatz und gilt seit legendären Erfolgen wie der Landshut-Befreiung als eine der besten der Welt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inside GSG 9
Galileo
Inside GSG 9

Inside GSG 9

Alle 1 Staffeln und Folgen