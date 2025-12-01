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Inside GSG 9

Die Härtewoche

GalileoStaffel 1Folge 3vom 01.12.2025
Die Härtewoche

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Folge 3: Die Härtewoche

30 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Auf dem Gelände der GSG 9 beginnt die härteste Phase der Ausbildung: die Härtewoche. Fünf Tage, 140 Kilometer, Navigation von Checkpoint zu Checkpoint - mit 30 Kilo Gepäck. Essen gibt es nicht, Schlaf kaum. Nach Taktik- und Schießtraining folgt nun der extreme Belastungstest. Die Woche fordert die Auszubildenden mental und körperlich bis an die Grenze. Wer aufgibt, scheitert - und der Traum von der GSG 9 ist vorbei.

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