Inside GSG 9

GalileoStaffel 1Folge 4
Folge 4: Der Einsatz

25 Min.Ab 12

Wie arbeitet eigentlich die GSG 9 - jene Spezialeinheit, über die man öffentlich so gut wie nichts erfährt? "Conchita" ist seit vielen Jahren Teil der GSG 9 - und gewährt uns einen seltenen Einblick in die Realität dieser Eliteeinheit. Er nimmt uns mit in einen echten Einsatz. Es geht um Drogenhandel im großen Stil, um monatelange Ermittlungen und einen Zugriff, der exakt geplant sein muss. Wie fühlt sich so ein Moment an?

Galileo
