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Inside Harrison Ford

Vom Flop zum Kultfilm

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 06.08.2026
Vom Flop zum Kultfilm

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Inside Harrison Ford

Folge 2: Vom Flop zum Kultfilm

43 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Nach seinen erfolgreichen Auftritten im Lucasfilm-Universum wird es für Harrison Ford Zeit, andere Wege einzuschlagen. In Ridley Scotts "Blade Runner" übernimmt er die Hauptrolle, doch hinter den Kulissen des düsteren Science-Fiction-Films kommt es zu Konflikten, die die Produktion behindern. Obwohl der Film an den Kinokassen nicht überzeugen kann, wird er schließlich zum absoluten Kultklassiker.

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