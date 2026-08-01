Wer hat hier das Sagen?Jetzt kostenlos streamen
Inside Harrison Ford
Folge 4: Wer hat hier das Sagen?
42 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Anfang der 90er Jahre hat Harrison Ford sich als erfolgreicher Schauspieler in Hollywood etabliert. Bei seinem nächsten Projekt, der Verfilmung eines Tom-Clancy-Romans, möchte er hinter den Kulissen mehr Verantwortung übernehmen. Doch zwischen ihm und dem Regisseur, Philip Noyce, kommt es regelmäßig zu Differenzen.
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