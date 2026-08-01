Inside Harrison Ford
Folge 5: Zum Davonlaufen
43 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Im Jahr 1993 arbeitet Harrison Ford an seinem nächsten Film "Auf der Flucht". Der Actionthriller basiert auf der gleichnamigen Fernsehserie aus den 60er Jahren und soll an deren Erfolg anknüpfen. Doch hinter den Kulissen des Projekts gibt es zahlreiche Probleme, die das gesamte Team vor große Herausforderungen stellen.
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