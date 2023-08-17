Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inside Marvel

Die Fantastic Four

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 1vom 17.08.2023
Die Fantastic Four

Die Fantastic FourJetzt kostenlos streamen

Inside Marvel

Folge 1: Die Fantastic Four

43 Min.Folge vom 17.08.2023Ab 12

Marvel Comics belegt jahrelang den zweiten Platz hinter dem Rivalen National Allied Publications, später D.C. Comics. Dann fangen Stan Lee und Jack Kirby jedoch damit an, die Welten und Storylines ihrer Helden miteinander zu verbinden und entwickeln dadurch ein umfangreiches Universum, das später als Grundlage für das MCU dient.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inside Marvel
ProSieben MAXX
Inside Marvel

Inside Marvel

Alle 1 Staffeln und Folgen