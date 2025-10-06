Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 8vom 06.10.2025
In den Comics ist Ant-Man ein wichtiger Teil der Avengers. Doch im Marvel Cinematic Universe ist er bisher nicht aufgetaucht. Nun soll Edgar Wright endlich einen Solo-Film für den winzigen Superhelden inszenieren. Kurz bevor die Dreharbeiten jedoch starten sollen, verlässt der visionäre Regisseur das Projekt und nimmt sein ganzes Team mit.

