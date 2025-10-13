Guardians of the GalaxyJetzt kostenlos streamen
Inside Marvel
Folge 7: Guardians of the Galaxy
43 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12
Nach den bisherigen klassischen Superhelden-Filmen begibt sich Marvel auf neues Terrain: In "Guardians of the Galaxy" inszeniert James Gunn eine Weltraumoper mit bisher fast unbekannten Charakteren. Das Studio geht damit das Risiko ein, an den Kinokassen zu floppen - und tatsächlich kommen die ersten Test-Vorführungen beim Publikum nicht gut an.
