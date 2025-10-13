Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inside Marvel

Guardians of the Galaxy

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 7vom 13.10.2025
Guardians of the Galaxy

Guardians of the GalaxyJetzt kostenlos streamen

Inside Marvel

Folge 7: Guardians of the Galaxy

43 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12

Nach den bisherigen klassischen Superhelden-Filmen begibt sich Marvel auf neues Terrain: In "Guardians of the Galaxy" inszeniert James Gunn eine Weltraumoper mit bisher fast unbekannten Charakteren. Das Studio geht damit das Risiko ein, an den Kinokassen zu floppen - und tatsächlich kommen die ersten Test-Vorführungen beim Publikum nicht gut an.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inside Marvel
ProSieben MAXX
Inside Marvel

Inside Marvel

Alle 1 Staffeln und Folgen