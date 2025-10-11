Inside Marvel
Folge 5: Captain America
43 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12
Der große amerikanische Held Captain America steht im Fokus des nächsten Marvel-Blockbusters. Die Schwierigkeit des Films besteht darin, dass der Charakter seinen Ursprung in den 40er Jahren hat, was bei den Zuschauern grundsätzlich schlechter ankommt als zeitgenössische Geschichten. Außerdem muss das Studio Überzeugungsarbeit leisten, um Chris Evans zurück ins Superhelden-Genre zu holen.
