Inside Star Wars

Staffel 1Folge 2vom 27.04.2023
Krieg der Sterne Teil 2

Krieg der Sterne Teil 2Jetzt kostenlos streamen

Inside Star Wars

Folge 2: Krieg der Sterne Teil 2

43 Min.Folge vom 27.04.2023Ab 12

Bereits die Dreharbeiten zu "Krieg der Sterne" stellen Regisseur George Lucas und seine Crew vor ungeahnte Herausforderungen. Doch ein großer Teil der Arbeit liegt noch vor dem Filmemacher - die Postproduktion und die aufwendigen Spezialeffekte. Mit sehr geringem Budget gelingt dem Team Erstaunliches.

