Staffel 1Folge 2
Inside Star Wars
Folge 2: Krieg der Sterne Teil 2
43 Min.
Bereits die Dreharbeiten zu "Krieg der Sterne" stellen Regisseur George Lucas und seine Crew vor ungeahnte Herausforderungen. Doch ein großer Teil der Arbeit liegt noch vor dem Filmemacher - die Postproduktion und die aufwendigen Spezialeffekte. Mit sehr geringem Budget gelingt dem Team Erstaunliches.
