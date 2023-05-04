Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 04.05.2023
Die Rückkehr der Jedi-Ritter

Folge 4: Die Rückkehr der Jedi-Ritter

43 Min.Folge vom 04.05.2023Ab 12

Die intensive Arbeit an den Star Wars-Filmen hinterlässt Spuren in George Lucas' Leben. Sowohl seine Ehe als auch seine Gesundheit leiden unter dem enormen Druck. Und dieser nimmt noch einmal zu, da die ganze Welt gespannt den dritten Teil der Reihe erwartet.

