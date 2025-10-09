Staffel 1Folge 5vom 09.10.2025
Die dunkle BedrohungJetzt kostenlos streamen
Inside Star Wars
Folge 5: Die dunkle Bedrohung
43 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12
Ende der 90er Jahre kommt der lang ersehnte nächste Star Wars-Film in die Kinos: "Die dunkle Bedrohung" leitet die Prequel-Trilogie ein und soll an den Erfolg der ersten drei Teile anknüpfen. Kann George Lucas den Erwartungen gerecht werden?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick