Staffel 1Folge 3vom 04.05.2023
Das Imperium schlägt zurückJetzt kostenlos streamen
Inside Star Wars
Folge 3: Das Imperium schlägt zurück
43 Min.Folge vom 04.05.2023Ab 12
Nach dem Erfolg seines ersten Weltraum-Epos "Krieg der Sterne" beginnt George Lucas die Arbeit am Nachfolger "Das Imperium schlägt zurück". Das Projekt finanziert er mit seinem eigenen Geld, da er von den großen Filmstudios unabhängig sein will. Um seinen Fokus voll und ganz auf das Geschäftliche zu legen, muss ein neuer Regisseur gefunden werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick