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Interior Intim

2 Haushälten 2 Stile, Mit: Dana Schulze

Talk? Now!Staffel 1Folge 1vom 18.02.2026
2 Haushälten 2 Stile, Mit: Dana Schulze

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Interior Intim

Folge 1: 2 Haushälten 2 Stile, Mit: Dana Schulze

39 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Zur Premiere von „Interior intim“ trifft Gastgeberin Sandra Kuhn auf ihre Designverbündete im wahrsten Sinne des Wortes: ihre direkte Nachbarin und Künstlerin Dana Schulze. Die beiden teilen sich ein Haus – jeder lebt in seiner Hälfte, die fast baugleich ist. Doch drinnen? Gegensätze pur! Schwarz vs. Weiß, Yin und Yang – zwei Stile, zwei Persönlichkeiten, eine spannende Geschichte. Wie haben sie die Bauphase erlebt? Warum gab es Tränen? Und was würden sie nach etwas mehr als einem Jahr im neuen Zuhause schon wieder ändern? Ehrlich, intim und voller Interior-Insights.

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