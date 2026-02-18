Vom Maler & Lackierer zum Design-Star. Mit: Olaf KitzigJetzt kostenlos streamen
Interior Intim
Folge 2: Vom Maler & Lackierer zum Design-Star. Mit: Olaf Kitzig
Vom Malerlehrling zum Star-Designer: Olaf Kitzig über Stil, Stolz und seine Stadtvilla zum verlieben In dieser Folge wird’s persönlich und richtig inspirierend: Olaf Kitzig, einer der erfolgreichsten Interior Designer Deutschlands erzählt von seinem Weg vom Malerlehrling zum gefeierten Design-Star. Wir sprechen darüber, warum für ihn kein Projekt einfach nur ein Job ist, was ihn antreibt – und warum er manchmal lieber Kunden absagt, als sich kreativ zu verbiegen. Olaf nimmt uns mit hinter die Kulissen seiner Arbeit, plaudert ehrlich über Trends (& wie er sie bricht) und verrät, wie es war, als er seine traumhafte Stadtvilla in Düsseldorf vom maroden Schatz zur Interior-Perle verwandelt hat. Auch wenn er damit finanziell erstmal überfordert war. Ein Muss für alle Interior-Fans, Design-Junkies und Neugierige, die wissen wollen, was hinter den Kulissen der High-End-Gestaltung wirklich abgeht. Kleiner Spoiler: Es wird ehrlich, charmant und gibt jede Menge Inspiration fürs eigene Zuhause. Reinklicken lohnt sich!
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