Mut zum Spätstart, Mit: Petra DienersJetzt kostenlos streamen
Interior Intim
Folge 3: Mut zum Spätstart, Mit: Petra Dieners
In der neuen Folge Interior intim ist die wunderbare Petra Dieners zu Gast in Sandra Kuhns Wohnzimmer & da trifft Fashion auf Stil. Petra Dieners ist Unternehmerin und sehr erfolgreiche Fashion-Influencerin– und jetzt auch offiziell Teil des Instagram-Millionen-Clubs. Sandra überrascht Petra: 1 Million Follower auf Instagram - darauf muss erstmal angestoßen werden. Gemeinsam feiern sie diesen Meilenstein und blicken zurück auf Petras Weg, der alles andere als gewöhnlich war. Petra erzählt offen und authentisch, wie sie erst spät – mit Ende 40 – ins Influencer-Game eingestiegen ist. Viele haben sie belächelt, doch Petra hat unbeirrt an sich geglaubt, konsequent ihren Stil verfolgt – und ist heute eine feste Größe in der deutschen Lifestyle-Szene. Sie spricht über ihre eigene Modemarke, ihre Interior-Kollektion, das liebevoll entworfene Porzellan-Geschirr mit einer Manufaktur – und teilt ganz persönliche Einblicke in ihren Alltag, ihre Inspirationen und ihre Erfolgsgeheimnisse. Eine Folge voller Mut, Stil, Durchhaltevermögen – und der klaren Botschaft: Es ist nie zu spät, neu durchzustarten.
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