INTIMATE.
Folge 3: Grüne Jugend
26 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 12
Max geht mit Isabellas Vater trainieren, um ihn zu überzeugen, in dessen Klamottenlabel zu investieren. Bruno und Emil gehen auf eine Protestaktion der so genannten „Grünen Jugend“, um dort Mädchen kennenzulernen. Gleichzeitig muss sich Oskar um den Nachbarsjungen kümmern, und findet dabei Interesse an dessen Freundin. Florian zwingt Leo, sich einem Check-up beim Arzt zu unterziehen - mit tragischer Diagnose.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn GmbH
