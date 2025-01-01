INTIMATE.
Folge 6: Kampen statt Campen
29 Min.Ab 12
Die Freundes-Gruppe hat Krätze und befindet sich deshalb in häuslicher Quarantäne. Da die Wohnung schnell zu klein für die fünf Freunde wird, beschließen sie spontan, nach Sylt zu fahren, um dort die Quarantäne zu beenden. Oskar, Max und Leo flüchten nachts vom Zeltplatz, und brechen die Quarantäne für eine Hausparty von Comedian Chris Montana. Auch Bruno und Emil halten es in ihren Zelten nicht aus und befreunden sich mit einer Gruppe jugendlicher Hospizkinder.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2023
