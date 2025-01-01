INTIMATE.
Folge 4: Sexszene
Leo schleppt einen Schauspielkollegen von Oskar und Bruno ab, und verliert dabei seine Unschuld. Nachdem die Entwicklung von Max‘ Klamottenlabel ins Stocken geraten ist, versucht Emil, etwas Pepp in das Leben von Max zu bringen, und nimmt Max zum Sprayen mit. Unterdessen trifft Bruno seine Saunabekanntschaft am Set wieder und muss feststellen, wessen Ehefrau sie ist. Oskar hat seine erste Sexszene. Als er sie realistisch spielt, ist nicht nur der Regisseur zufrieden.
