Doppeldate

Folge 2: Doppeldate

29 Min.Ab 12

Bruno lernt die deutlich ältere Alice in der Sauna kennen und ist direkt schockverliebt. Max und seine Freundin Isabella wollen neuen Schwung in ihr Sexleben bringen, doch die sexuellen Fantasien der beiden gehen weit auseinander. Leo muss notgedrungen seinen Freund Florian bei sich einziehen lassen und probiert alles, um ihn wieder loszuwerden. Währenddessen haben Oskar und Emil ein Date, das furchtbar in die Hose geht.

