Jenseits des Glaubens - Zwischen Religion und Verblendung

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 12.02.2024
Folge 1: Organische Christus Generation

46 Min.Folge vom 12.02.2024Ab 12

Die Glaubensgemeinschaft "Organische Christus Generation" hat sich nicht nur in der Schweiz etabliert, sondern findet auch in Deutschland viele Anhänger:innen. Ruth und Abigail sind von Kind auf Teil der Gemeinschaft, die von Ivo Sasek angeführt wird. Der Prediger lehrt eine strenge Erziehung, weswegen die Leben der beiden Mädchen von Gewalt und ständiger Angst geprägt sind.

SAT.1 GOLD
