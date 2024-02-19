Jenseits des Glaubens - Zwischen Religion und Verblendung
Folge 4: Gefährliche Heiler
45 Min.Folge vom 19.02.2024Ab 12
Antje pflegt ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Schwester. Nach deren Scheidung verändert sich dieses immer mehr. Die Schwester verkauft ihr Haus, gibt die geliebten Hunde weg und zieht ins Ruhrgebiet zu ihrer neuen Glaubensgemeinschaft. Uwe fühlt sich mit 50 Jahren rat- und rastlos. Als er eine Naturheilkundlerin kennenlernt, verändert er sich plötzlich und zieht sich immer mehr von seiner Frau zurück.
