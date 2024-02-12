Jenseits des Glaubens - Zwischen Religion und Verblendung
Folge 2: Die Zeugen Jehovas
46 Min.Folge vom 12.02.2024Ab 12
Drei Aussteiger:innen berichten über ihre Erfahrungen bei den Zeugen Jehovas: Jolanda, Sophie und Alex sind alle in der Glaubensgemeinschaft groß geworden. Je älter sie werden, desto mehr spüren sie den Druck und die Zwänge der Gruppierung. Nach langem Ringen entscheiden sie sich unabhängig voneinander für den Ausstieg - und lassen alles zurück, was ihnen etwas bedeutet hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick