Jenseits des Glaubens - Zwischen Religion und Verblendung

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 19.02.2024
Folge 3: Shincheonji

45 Min.Folge vom 19.02.2024Ab 12

Die koreanische Glaubensgemeinschaft "Shincheonji" agiert in Deutschland oft unter einem Tarnnamen. Ehemalige Mitglieder berichten von ihrer Zeit bei der Organisation: Sophie wird in einem Frankfurter Einkaufszentrum angesprochen, Michelle wird über Instagram zu einem Bibelkurs eingeladen und Gregor wird von einer Bekannten zu einem Lobpreis mitgenommen und steigt schnell zum Lehrer und Missionar auf.

