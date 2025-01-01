Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 2
Folge 2: Volker

26 Min.Ab 16

Christian und Emily sind wieder zusammen. Mitten in der Nacht klingelt es, Fahri und Volker stehen vor der Tür und bitten um Asyl. Christian erfährt, dass Volker sein thailändisches Au Pair-Mädchen belästigt haben soll. Weil Volker höllische Angst vor einer #MeToo-Debatte hat, beschließt Fahri, Oy so schnell wie möglich zurück nach Bangkok zu schicken. Doch es kommt alles anders ...

