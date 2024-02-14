jerks.
Folge 9: Shalom
27 Min.Folge vom 14.02.2024Ab 12
Christian und Emily wollen gemeinsam mit Fahri und Pheline ein Ferienhaus kaufen. Fahri ist sich sicher, dass ein guter Eindruck das A und O beim Immobilienkauf ist und schlägt vor, die Verhandlungen zu führen. Der Verkäufer, Herr Weinberg, ist von Emily sehr angetan, was Christian allerdings ein Dorn im Auge ist. Um sich bei Herrn Weinberg einzuschmeicheln, gibt sich Fahri als türkischer Jude aus. Auf dem Schabbat-Fest tritt er jedoch in das ein oder andere Fettnäpfchen.
