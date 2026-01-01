jerks.
Folge 6: Jump Up- Jump Up and Get Down
26 Min.Ab 12
Fahri baut im Garten ein Riesentrampolin auf. Dabei bemerkt er eine Frau, die in den Nachbargarten pinkelt. Es stellt sich heraus, dass es sich um die neue Nachbarin Yvonne handelt, bei der auch Jasna, Christians Ex-Freundin, wohnt. Es kommt zu einem folgenschweren Konflikt, als Yvonne von Fahri fordert, das Trampolin zu verschieben und er sich strikt weigert.
