jerks.
Folge 1: Happiness
24 Min.Folge vom 29.11.2023Ab 12
Drei Monate nach seiner Verhaftung haben Christian und seine Ex-Freundin Emily eine Affäre. Doch Emily will mehr, sie will wieder fest mit ihm zusammen sein. Er verspricht ihr daraufhin, mit Jasna Schluss zu machen. Bevor es dazu kommen kann, öffnet Christian versehentlich einen an Jasna adressierten Brief vom Klinikum Potsdam: Jasna hat Brustkrebs.
