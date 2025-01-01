Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 1: Folge 1
136 Min.Ab 6
ProSieben schickt heute Nadja Benaissa, Rea Garvey, Nikeata Thompson, Thomas Hayo, Icke Dommisch und Patrick Esume ins Rennen gegen seine beiden Angestellten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Gewinnt ProSieben, müssen sich Joko und Klaas uneingeschränkt in den Dienst ihres Arbeitgebers stellen. Triumphieren Joko und Klaas, räumt ProSieben seine Prime Time am folgenden Tag und stellt den beiden 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Gestaltung zur Verfügung.
