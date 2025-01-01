Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 7: Folge 7
130 Min.Ab 12
15 Live-Sendeminuten? Oder Dienst ganz nach den Vorstellungen ihres Arbeitgebers? Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf fordern als Angestellte wieder das gesamte Universum der roten Sieben heraus. ProSieben hat sich eine Auswahl der besten Künstler:innen zur Seite gestellt, um gegen Joko und Klaas in den einzelnen Spielrunden zu siegen.
