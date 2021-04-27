Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 5

ProSiebenStaffel 4Folge 5vom 27.04.2021
115 Min.Folge vom 27.04.2021Ab 12

ProSieben schickt heute Karoline Herfurth, Detlev Buck, Vanessa Mai, Timo Hildebrand, Simon Gosejohann und Mario Basler ins Rennen gegen seine beiden Angestellten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Gewinnt ProSieben, müssen sich Joko und Klaas uneingeschränkt in den Dienst ihres Arbeitgebers stellen. Triumphieren Joko und Klaas, räumt ProSieben seine Prime Time am folgenden Tag und stellt den beiden 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Gestaltung zur Verfügung.

