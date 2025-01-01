Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 4: Folge 4
112 Min.Ab 12
Joko & Klaas' Battle gegen ProSieben pausiert nun für kurze Zeit wegen Freibad und Pommes Schranke. Dafür kracht es in der vierten Ausgabe noch mal so richtig: Klaas wird mit einem Schuh verprügelt, Joko benutzt man als Schwerlast-Regal und 33 Fußball-Kids verursachen bei den beiden nach zwei Minuten Schnappatmung. Popcorn-Griffel bereithalten für den seltsamsten Showdown seit Steven Seagal-Film-Enden
