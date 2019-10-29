Wer nicht hören will, muss fühlen Jetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 4: Wer nicht hören will, muss fühlen
114 Min.Folge vom 29.10.2019Ab 12
Eine Viertelstunde voller Freiheit oder Dienst ganz im Sinne des Senders? Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten wieder gegen ProSieben an. In neuen Folgen müssen die beiden ewigen Rivalen gemeinsam spielen, um gegen ihre Gegner zu bestehen. Über ihre Herausforderer und die Spiele bestimmt einzig und alleine ihr Arbeitgeber. Nach bisher vier Ausgaben steht es mit 2:2 unentschieden zwischen Sender und Joko & Klaas.
