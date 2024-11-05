Anke Engelke, Bastian Pastewka, die Angstgegner und mehr HerausforderungenJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 7: Anke Engelke, Bastian Pastewka, die Angstgegner und mehr Herausforderungen
115 Min.Folge vom 05.11.2024Ab 12
Wenn der Unterhaltungswert dieser Folge den Weg für die gesamte neue Staffel ebnet (Spoiler: JA!), dann sind die Dienstagabende der nächsten paar Wochen gesichert. Joko und Klaas treten in neuen, aber gewohnt irrsinnigen, Spielen gegen ihren Sender ProSieben an, der sich tatkräftige Unterstützung von Anke Engelke, Bastian Pastewka, Axel Stein, Paul Janke, Alli Neumann und Dimitrij Schaad geholt hat.
