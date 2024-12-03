Vanessa Mai, Janin Ullmann und die Redaktion stellen sich Joko und KlaasJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 10: Vanessa Mai, Janin Ullmann und die Redaktion stellen sich Joko und Klaas
119 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12
Joko und Klaas stürzen sich wieder in den Kampf gegen den eigenen Sender und dafür diesmal auch in die Fluten einer Wildwasser-Rafting-Anlage. Außerdem müssen sie sich gegen Vanessa Mai, Janin Ullmann und zwei ihrer eigenen Redakteure durchsetzen. Aber keine Angst: am Ende stehen sie sich wie immer selbst am meisten im Weg.
