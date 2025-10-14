Zum Inhalt springenBarrierefrei
Puls8 HDStaffel 5Folge 9vom 14.10.2025
45 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12

Christel (70) hat keine eigenen Kinder. Daher freute sie sich umso mehr, als 1978 die damals 16-jährige Claudia aus Argentinien als Austauschschülerin bei ihr unterkam. Bis 1993 hielten die beiden Briefkontakt, dann kam plötzlich keine Antwort mehr aus Südamerika. Felicitas (27) vermisst ihre Mutter Irma (47) schmerzlich. Als Felicitas noch sehr klein war, kehrte ihre Mutter in ihre Heimat St. Lucia zurück, das Mädchen kam in eine Pflegefamilie. Vereint Julia die beiden wieder?

