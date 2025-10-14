Bitte melde dich - Best Of 3Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 9: Bitte melde dich - Best Of 3
45 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12
Christel (70) hat keine eigenen Kinder. Daher freute sie sich umso mehr, als 1978 die damals 16-jährige Claudia aus Argentinien als Austauschschülerin bei ihr unterkam. Bis 1993 hielten die beiden Briefkontakt, dann kam plötzlich keine Antwort mehr aus Südamerika. Felicitas (27) vermisst ihre Mutter Irma (47) schmerzlich. Als Felicitas noch sehr klein war, kehrte ihre Mutter in ihre Heimat St. Lucia zurück, das Mädchen kam in eine Pflegefamilie. Vereint Julia die beiden wieder?
